Samsun’daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba ile iki çocuğu, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun’un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu cenazede helallik alındı. Yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu. Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı. Alınan helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Kaya ailesinin kısa süre önce İstanbul’dan gelerek Samsun’a yerleştiği, baba Kaya’nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı, cenazeye tedavi gördüğü hastaneden ambulans ile gelen annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, ölenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.