Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleşen il başkanları toplantısına katıldı.

MHP genel merkezinde gerçekleşen toplantıda il başkanlarının çalışmaları ve talepleri dinlendi.

Toplantı sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz İl Başkanları Toplantısını büyük bir başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu önemli toplantıda, partimizin geleceği, birliğimiz ve beraberliğimiz üzerine son derece değerli değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

MHP’nin güçlenerek büyüyen bir teşkilat olduğunu belirten Çıplak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Teşkilatımızın tarihi zaferleri ve acılarını unutmadan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin cesaretleriyle büyüyen Milliyetçi Hareket Partisi, onun gücünden güçlenerek büyüyen bir teşkilattır. Bu birliktelikle, lider, teşkilat, doktrine bağlı, Milliyetçi Ülkücü hiçbir fitneye, dedikoduya ve iftiraya izin vermeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Milliyetçi Ülkücü Hareketin fertleri olarak, sadece içimizdeki hainlerle değil, aynı zamanda dünya karşısında da kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Vatanımız ve milletimiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.

Bugün partimizin değerlerini en güçlü şekilde temsil etmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye daha kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızın ve üyelerimizin desteğiyle, liderimizin izinde emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz.

Bu vesileyle, Milliyetçi Ülkücü Harekete gönül verilen tüm dava arkadaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. Yeni dönemin Milliyetçi Hareket Partimiz ve tüm teşkilatlarımız için hayırlı olması temenni ederim."