Çorum Belediye Meclisinin AK Partili üyesi Semra Akyüz Özdağ, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada ailenin korunmasının önemine değindi.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini ve her yıl mayıs ayının ikinci haftasının ise "Aile Haftası" olarak kutlandığını belirterek sözlerine başlayan Semra Akyüz Özdağ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 15 Mayıs'ı "Uluslararası Aile Günü" olarak kutladığını ve ailenin barışın, toplumsal refahın ve kalkınmanın temeli olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Tüm dünyada aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditlerin çeşitlenmesi ve artmasının aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarını artık daha da elzem hale getirdiğinin altını çizen Semra Akyüz Özdağ, “Özellikle gençlerimize yönelik sistematik girişimlerle, köklü aile değerlerimiz hedef alınmaktadır. Aile ve gençlerimiz, özellikle dış merciler tarafından yönetilen gayri fıtri akımların açık hedefi

haline getirilmiştir. Oysa aileye sahip çıkmak, insana, topluma, devlete ve milletin istikbaline sahip çıkmak demektir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden ifade ettiği üzere; "Toplumun temel direği olan aile kurumuna yönelik saldırılar giderek yoğunlaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Türkiye bu kuşatmayı yarmakta ve yıpratmaktadır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubuna üye olduk. Diğer üye ülkelerle dayanışma içinde aileyi, insanı, fıtratı savunmaktan geri durmayacağız." Anayasamızın 41. maddesi aileyi konu alır ve açıkça vurgular:

"Aile, toplumun temelidir. Devlet, ailenin korunması için gerekli önlemleri alır."

Bu anlayışla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesi başta olmak üzere, ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlarımızın katılımıyla pek çok yeni proje hayata geçirilmiştir” dedi.

Ailenin korunmasına yönelik alınan önlemler hakkında bilgi veren Semra Akyüz Özdağ, “Aile ve Gençlik Fonu kurulmuş, yeni evlenecek gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz 150.000 TL kredi desteği sağlanmaya başlanmıştır.

Yeni evlenen çiftlere yönelik özel konut kredileri, sigorta, bireysel emeklilik ve bankacılık çözümleri geliştirilmiştir. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için koşulsuz uygulanacak destekler şunlardır: İlk çocukta 5.000 TL tek seferlik destek,

ikinci çocuk için 5 yaşına kadar her ay 1.500 TL, üçüncü çocuk için 5 yaşına kadar her ay 5.000 TL ödeme annelerin hesaplarına yatırılacaktır.

Bunlara ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi kadınlara yönelik %50 hibeli mikrokredi desteği ile ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik bitkilerde %80'e varan indirimler ile çiftçi ailelere imkanlar sağlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle otobüs, tren ve yurtiçi uçuşlarda aile bireylerine %15 ila %50 arasında indirim uygulanmaya başlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, belirlenen günlerde sinema salonlarında ailelere %40'a varan indirimler sunulmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile içi eğitimleri desteklemek için ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

11 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Gününe değinerek sözlerine devam eden Özdağ, “Anneler Günü vesilesiyle de sevgi merhamet ve fedakârlık hasletlerinin timsali tüm annelerimizin Anneler Gününü içten dileklerimizle kutluyor, ahirete irtihal eden annelerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Anneler sadece bir bireyi değil, bir milleti şekillendirir. Onların duası evlatlarına güç, şefkati topluma huzur, emeği ülkemize bereket olur. AK Parti iktidarı döneminde özellikle çalışan anneler için de tarihi adımlar atılmıştır: Doğum sonrası analık izni ve ücretsiz izin hakları genişletilmiştir. Çocuk okul çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. Kreş açılması teşvik edilmiş, süt izinleri ve doğum borçlanması hakları geliştirilmiş, hamilelik nedeniyle işten çıkarılmaya karşı iş güvencesi artırılmıştır.

Unutulmamalıdır ki, güçlü bir millet, güçlü bir aileden oluşur. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik politikalarımızın en önemli unsuru olmaya devam

edecektir. Özellikle dijital platformlar üzerinden kadim değerlerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı hedef alan tüm olumsuz akımlara ülke olarak birlik içerisinde güçlü bir duruş sergilemek için, genç nüfusumuzun azalma eğilimini durdurmak ve güçlü aile değerlerimizi korumak için, büyük ve güçlü Türkiye idealimize ulaşmak için hep birlikte hareket etmek zorundayız. Aileyi güçlendirmek bu topraklardaki mevcudiyetimiz için en hayati görevlerimizdendir. 2025 Aile Yılı'nın, aileye, ahlaka ve topluma yönelik saldırılara karşı güçlü bir direnç oluşturacağına ve yeni bir dönemin başlangıcı olacağına yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.