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1. Amatör Küme’de sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan Gülabibeyspor ilk maçında Kargıserispor’u 2-0 yenerek sezona üç puanla başladı.

Devane sahasında oynanan maça hızlı başlayan Gülabibeyspor takımı henüz 2. dakikada Cuma’nın attığı golle rakibi önünde adeta maça 1-0 önde başladı.

Bu dakikadan sonra konuk Kargıserispor güçlü rakibi önünde beraberlik golü için yüklendi ancak tecrübeli isimlerden kurulu Gülabibeyspor takımı rakibine gol izni vermedi.

Maçın ikinci yarısında da aynı oyun temposu ile devam eden maçta Gülabibeyspor ikinci golü bulamayınca konuk takım maçın içinde kaldı.

Son bölümde rins alan Kargıserispor final paslarında doğru tercihleri yapamayınca aradığı beraberlik golünü bulamadı.

Maçın 85. dakikada Gülabibeyspor’u rahatlatan gol Osman Murat’tan geldi. Bu golle maçı 2-0 kazanan Gülabibeyspor sezona üç puanla başlarken Kargıserispor mücadelesi ile beğeni topladı.