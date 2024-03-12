Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

1Alınan bilgiye göre A.Y. ve Y.F. ile aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan S.E, E.K.G, İ.Ş. ve A.Ö. arasında Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Y. ve Y.F. bıçakla yaralandı.Kendi imkanlarıyla Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlılar polis ekiplerince yakalandı.