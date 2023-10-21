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HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Gülabibeyspor takımı kadrosunu altı futbolcu ile güçlendirdi.

Sezon hazırlıklarına başladığı günden itibaren transferde hız kesmeyen Gülabibeyspor yine tanıdığı altı futbolcuyu renklerine kattı.

Gülabibeyspor 2003 İstanbul doğumlu olan ve Osmancıkspor ve Osmancık Belediyespor takımlarında forma giyen geçen sezon ise Adana 5 Ocak Futbol Kulübüne transfer olan Ömer Atak’ı kadrosuna kattı. Yeni transfer Ömer Atak hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirterek kendisine güvenenleri mahcup etmemek için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.

Gülabibeyspor Çorum amatör ve çevre illerdeki kulüplerden beş ismi daha kadrosuna kattı.

Geçen sezon Afşin Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Mikail Kent, Amasya İl Özel İdarespor’dan stoper Muhittin Öztürk, Mimar Sinan takımından orta saha Berk Okumuş, Sungurlu Belediyespor’dan orta saha Ramazan Topcu ve Çorum FK’dan forvet Berat Özkarakaş ile anlaştı.

Gülabibeyspor As Başkanı Niyazi Bulut bu futbolcuların bir süredir takımla çalışmalara çıktıklarını teknik heyetin raporu doğrultusunda kendileri ile anlaştıklarını belirterek anlaşmarın her iki tarafada hayırlı olmasını diledi.