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HARUN AKKAYA

Bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak 1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile sezona hazırlanan Gülabibeyspor’da transfer hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı Beyazlı takım son olarak Çorumspor’dan yetişen ve bir çok takımda profesyonel olarak forma giyen Ali Koçak ile anlaştı,

Futbola Çorum Gençlerbirliği’nde başlayan ardından Çorumspor'da profesyonel hayata merhaba diyen tecrübeli futbolcu, Bandırmaspor, Bodrumspor, Muğlaspor, Bayburt İl Özel İdare, Çatalcaspor ve Fatsa Belediyespor takımlarında forma giydi.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Mardin Büyükşehir Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Ali Koçak, yeni sezonda takımımızda forma giyecek olmasından dolayı son derece heyecanlı olduğunu söyledi. Takımımızın hedefleri yüksek olmasından dolayı tercih ettiğine işaret eden Koçak, bu bağlamda diğer takım arkadaşlarıyla birlikte kendisinin de başarının bir parçası olabilmek adına her zamankinden çok çalışacağını kaydetti. Koçak ayrıca, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, kendisine güvenenleri mahçup etmemek adına yoğun mesai harcayacaklarını da sözlerine ekledi.

Gülabibeyspor Asbaşkanı Niyazi Bulut ise, Ali Koçak gibi bir ismi kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, 2023-2024 sezonunda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, transferleri de bu doğrultuda yaptıklarının altını çizdi. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç hasıl olması durumunda üst liglerden transfer yapabileceklerini kaydetti.