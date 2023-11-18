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Savaş Giyim sahipleri Fatih ve Şahin Savaş'ın ablası Gülser Savaş (60) yaşında hayatını kaybetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Gülser Savaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 14:30’da alınarak Akşemsettin Camii’nde ilkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.