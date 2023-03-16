‘14 Mayıs’ta milletimiz Cumhur İttifakı’ndan yana tercihini kullanacaktır’

FATİH BATTAR

Eski DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çeken Akca, yatırımların ve hizmetlerin devam etmesi için 14 Mayıs’ın bir geçit olduğunu ifade ederek; “Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçten Türkiye yüzyılına giden yolda önemli bir mihenk taşı olan 14 Mayıs seçimlerinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ilkesi doğrultusunda; hızla büyüyen, gelişen, kalkınan, huzurlu, istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Çorum için aday olsam da olamasam da, uygun görülen her alanda tüm gayretimle çalışacağımı, çok değerli Çorumlu hemşerilerimizin her zaman hizmetinde olduğumu ve bütün aday adayı arkadaşlarımın da ayni hassasiyetlerle aday adayı olduğuna olan inancımı yinelemek isterim. İnanıyorum ki aziz milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde tercihini kaos ve karanlıktan yana değil Türkiye yüzyılı vizyonu ile istikbal vaat eden Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaktır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de asrın felaketinin açtığı yaraları da sararak, tüm sıkıntıların üstesinden gelerek, umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sürdürecek ve Allah’ın izniyle Büyük Türkiye hedefimize ulaşacağız.” dedi

‘Milletimizin bekası için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; her ne şartta olursa olsun demokrasiye olan inancımızla, sesimizi değil sözümüzü yükselterek, tek yürek tek soluk olup dikleşmeden dik durup ülkemiz ve insanımıza hizmet etmek tüm Ak Parti teşkilatlarının olduğu gibi benim içinde büyük bir onurdur.’ diyen Akca; “Millet olarak, sözcüklerin zayıf kaldığı, yüreklerin kan ağladığı, acı dolu günler yaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz deprem felaketinde seferberlik halinde yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor süreçte tüm dünyanın parmakla gösterdiği birlik beraberlik örneğini sergileyen milletimizin her bir ferdine, sahada görev alarak gece gündüz demeden mücadele veren tüm kamu çalışanları ve sivil toplum örgütü mensuplarımıza minnet duyguları ile şükranlarımı sunarken, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına ve tüm milletimize de sabır ve sebat dilerim. Yaşamakta olduğumuz bu üzücü duygular içerisinde, zor bir dönemde girmiş olduğumuz son derece önem arz eden 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimleri sürecinin de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.” ifadelerini kullandı.