4 günde 300 bin lira fiyat artırdılar

FATİH BATTAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ikinci el konutlarda düşük kredi paketi olabileceğini açıklamasının ardından Çorum’da ev fiyatları 4 günde 100 bin ila 300 bin lira arasında zamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sıfır konutlar için başlatılan 'Yeni Evim' kampanyası sonrası ikinci el için de kampanya hazırlığı içinde olduklarına yönelik açıklaması fırsatçıları harekete geçirdi.

Kurum geçtiğimiz günlerde ‘Yeni Evim’ kampanyasında vade oranlarının yeni konutlar için olduğunu belirterek, "İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte Mortgage Kredisi olmasını istiyoruz. Açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

4 GÜNDE 300 BİN LİRA ARTIRDILAR

Bu açıklamadan 1 gün sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da ikinci el konut fiyatlarına zam yapılması vatandaşları çileden çıkardı. Devletin fırsatçılara izin vermemesi gerektiğini belirten bir vatandaş; “Ev sahibi olmak için devletimiz düşük kredili uygun bir proje hazırladı ama fırsatçılar bunu kaçırmadı. Ev sahibi olmak istiyordum, projeyi duyunca heyecanlandım ama 2 gün önce ilana koyulan ev fiyatlarının bir anda 100 bin ile 300 bin lira arasında arttığını gördük. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konutlarda da uygun kredili bir proje olabilececeğini açıkladı. Bunun ardından yine ev fiyatlarına zam geldi. Devletimizin buna bir denetim mekanizması getirmesi lazım.” diye konuştu

BAKANLIK FİYAT İNCELEMESİ YAPACAK

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni konut kampanyası açıklanır açıklanmaz evine zam yapanları takibe aldı. Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasının açıklanmasıyla birlikte internetteki ev ilanlarının yükselmesinin ardından bakanlığın ünlü bir gayrimenkul ve otomobil sitesinden 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını istediği öğrenildi. Müfettişlerin, fiyatları inceleyeceği belirtilirken, piyasayı ‘manipüle etmekle suçlananları’ tespit etmesi beklenen bakanlığın ceza kesebileceği ifade edili. Aynı zamanda “fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara” kampanya desteği verilmeyeceği gelen bilgiler arasında.