M.BURAK YALÇIN

Furkan Murat Köse’nin sahibi olduğu ‘ASN Fotoğrafçılık’ dualarla hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak Numara 3/B adresinde gerçekleşen açılışa önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti önceki dönem Merkez İlçe Başkanlarından Mustafa Köse ve davetliler katıldı.

ASN Fotoğraçılık sahibi Furkan Murat Köse, profosyonel olarak fotoğraf ve video çekim hizmeti verdiklerini belirterek, “Özel günlerde, kamera, fotoğraf, dış çekim, stüdyo çekim, vesikalık ve biyometrik çekim hizmetleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından ASN Fotoğrafçılık hizmete açıldı.

İkramların ardından açılış sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022, 15:36