Belediyeden bu okula müzik aleti desteği

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl kurulan Musiki Proje Okulu'na müzik aleti desteği geldi.

Bu yıl eğitim-öğretime başlayan okulda 30 öğrenci özel yetenek sınavıyla okula girmeye hak kazanmıştı. Çorum Belediyesi de 30 öğrenciye enstrüman desteğinde bulundu.

Musiki Proje Okulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerin sunduğu müzik ziyafetine katıldı.

Öğrenciler de Aşgın'a enstüman desteği için teşekkür etti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın;

"Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulumuza 82 adet müzik aletini teslim ettik. Dijital piyanodan bağlamaya, neyden gitar ve kanuna, mikrofon ve nota sehpalarından defe kadar birçok enstrüman ve malzemeyi musiki sınıfı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Güzel sesli ve yetenekli yavrularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı