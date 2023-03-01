BOTAŞ doğal gaz fiyatında indirime gitti

BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yayınlanan son bildirime göre, elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış Fiyat tarifesi Mart ayında bir önceki aya göre %20 indirim yapıldı ve 12,00000 TL/Sm³ olarak belirlendi.

BOTAŞ, Şubat ayında bir önceki aya göre %16,67 indirim yapmış ve 15,00000 TL/ Sm³ olarak uygulanmaya devam etmesine karar vermişti.

BOTAŞ, tarifenin Ocak ayındaki tarifeyi bir önceki aya göre %12,72 indirim uygulayarak 18,00000 TL/ Sm³ seviyesinden uygulamıştı.

Mart ayı boyunca abone gruplarına uygulanacak tarifeler şu şekilde olacak:

- Yıllık çekiş miktarı 300.000 Sm? ve altında olan serbest tüketiciler için 7,124995 TL/ Sm?,

- Yıllık çekiş miktarı 300.001 Sm? ve üzerinde olan Serbest Tüketiciler için 11,850000 TL/ Sm?,

- OSB Kademe 1: 7,124995 TL/ Sm?,

- OSB Kademe 2: 11,850000 TL/ Sm?.

BOTAŞ’ın 2023 yılı boyunca uyguladığı elektrik kullanımı amaçlı aylık tarifeler ve değişimler şu şekilde oldu:

OCAK 18,00000 TL/ Sm³ -%12,72

ŞUBAT 15,00000 TL/Sm³ -%16,67

MART 15,00000 TL/Sm³ %-20,00