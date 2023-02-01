Çorum'da 1200 kişilik cami ibadete açılıyor

Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımı tamamlanan Çorum Sanayi Sitesi Cami, 3 Şubat Cuma günü kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor.

12 Şubat 2021 tarihinde temeli atılan 1.200 kişi kapasiteli cami, hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çorum Belediyesi de camiinin elektrik tesisatı, dış cephe ve çevre düzenlemesini üstlendi.

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, caminin yapımına maddi ve manevi destek veren başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, hayırsever esnaf ve vatandaşlar ile dernek yöneticilerine teşekkür etti.