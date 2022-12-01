Çorum'da 5 bin 905 öğrenci ücretsiz yemekten yararlanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için yürüttüğü sosyal politikalar kapsamında ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1 buçuk milyondan 1 milyon 796 bin 985’e çıkarıldığını duyurdu.

Bu kapsamda Çorum'da okul öncesinde 130, ilkokul ve ortaokulda 5 bin 673, özel eğitim okullarında ise 102 öğrenci olmak üzere toplam 5 bin 905 öğrenciye öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Taşıma uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirler alınırken ayrıca öğle yemeği verilen okullarda özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlanıyor.

Yemeklerin hazırlanması, sunulması, besin değerinin korunması ve sağlığa uygunluğu konularında gerekli özen gösteriliyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrenciler de bu imkândan faydalanabiliyor.