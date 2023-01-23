Çorum'da 6 araca 34 bin lira ceza kesildi

Çorum’da polis ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 6 araç sürücüsüne 34 bin 463 lira para ceza kesildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Çorum il genelinde 16-23 Ocak tarihlerinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 1.156 şahsın GBT kontrolü yapılarak, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca uygualamalrda 2 tabanca, 12 kesici ve delici alet, yaklaşık 50 litre sahte alkol, 3 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi ve 28 adet fişek ele geçirildi.