Çorum'da bu sene 110 bin ton şeker üretilecek

FATİH BATTAR

Çorum Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.

Geçtiğimiz yıllarda üretim rekoru kıran Çorum Şeker Fabrikası’nda yaklaşık 4 ay sürecek yeni sezon, düzenlenen pancar alım töreni ile başladı. Bu yıl 750 bin ton pancar alımı gerçekleştirilecek ve 110 bin ton şeker üretimi hedefleniyor.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, STK temsilcileri ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bugün pancarla-şekerin buluştuğu gün. Çorum Şeker olarak bizim mutlu günümüz. Çiftçilerimizle beraber 5.pancar alım kampanyasının Çorum’a, Çorum halkına, Türk milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamen yerli ve milli olan Safi Holding, 1960 yılından bu yana bu millet ve ülke için canını dişine takarak çalışmaya devam ediyor. Şeker fabrikası, Safi Holding’in doğru ellerinde büyümeye devam ediyor.” dedi

2022-2023 sezonunda 2 bin 750 çiftçi ile beraber 750 bin ton pancar almayı ve pancarla beraber 110 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini açıklayan Safi, 32 bin ton meles ve 180 bin ton da küspe üretmeyi planladıklarını söyledi.

ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR 250 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Geçtiğimiz günlerde 16 polarlı pancarın fiyatı 420 TL iken, bu sene yüzde 245 artışla 1400 TL’ye yükseltildiğini aktaran Safi; “Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi bir kez daha üreten çiftçinin yanında olduğunu göstermiştir. Çorum Şeker olarak biz de 1400 TL fiyatı 1500’e yükselttik artı bir de 75 TL küspe parasıyla 1575’ TL’ye yükselterek çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Çorum Şeker olarak birim/ton fiyatımız 1575 TL’dir. Bu fiyatla 25 şeker fabrikası içinde en yüksek fiyatı veren firmalardan biriyiz. 750 bin pancar alımıyla çiftçilerimize 1 milyar 250 milyon TL ödeme yapmayı planlanmamaktayız. An itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına 400 milyon TL yatırdık. Geri kalan paraları da kampanya döneminde ödeyeceğiz. Ayrıca 200 milyon TL civarında nakliyecilerimize ödeyeceğiz. 2018 yılında fabrikayı satın aldık ve bugüne kadar 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Yatımlarımız devam edecek.” şeklinde konuştu

Bu sene ayrıca 60 Tır alımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Safi; “Geçtiğimiz yıl nakliye konusunda çiftçilerimizin mağduriyet yaşadığını gördüğümüz için çiftçimizin pancarının, küspesinin tarlalarında çürüdüğünü ve polarının düştüğünü tespit ettik. 60 Tır ile çiftçilerimizin pancarını doğru şekilde zamanında fabrikaya gelmesini sağlayacağız. Kampanya döneminde 1500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak ise 30 bin kişiye ulaşıyoruz. İstihdamı artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı

AMACIMIZ ÇORUM’U PANCAR ŞEHRİ YAPMAK

Çorum’un kıymetli bir şehir olduğunu belirten Hakan Safi, amaçlarını Çorum’u daha iyi bir pancar vilayeti yapmak olduğunu belirterek; “Çorum, sanayisi ve tarımı kuvvetli bir ilimiz. Ekilmeyen çok boş arazi gördük. Amacımız buradaki boş ve sulak olan arazilerin bir an önce ekonomiye kazandırılması, yeni çiftçilerin ortaya çıkarılması, yeni pancar ekim alanlarının oluşturulmasıdır. Yakın zamanda Çorum’un pancar üretimi 3 katına çıkacak. Amacımız Çorum’u daha iyi bir pancar vilayeti yapmak.” diye konuştu

Safi Holding olarak Çorum’a ve Çorumspor’u desteklemeye devam edeceklerini aktaran Safi; “Eski bir sporcu olarak Çorum’a ve sporuna katkı sağlamak için sponspor. Biz de bu vatanı bir evladı olarak buralarda olmayı çok önemsiyoruz. Çorum Futbol Kulübü’nün ve Kadın Voleybol Takımı’nın sponsoru olduk. İnşallah Çorumspor’u daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sponsorluğumuzun güçlü şekilde ilerlemesi en büyük amacımız.” dedi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise tarımın öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, sezonun hayırlı olmasını diledi.

Aşgın; “Burası özelleştirilirken, bir çok tartışma olmuştu. Bir çok güzel işte olduğu gibi bu konuda farklı noktalara çekilmek istenmişti ama görüyoruz ki Safi Holding’te aşk var, bu memlekete ve millete hizmet etme heyecanı var. Bu sene 1 milyar 170 milyon çiftçilerimize ödenecek. Alım rakamlarına bakıldığı zaman geçtiğimiz yıla oranla 4 kat arttığını görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA’DA KRİZ VARKEN, TÜRKİYE’DE YOK

Dünya’da gıda ve enerji krizi yaşanırken, Türkiye’de böyle bir sorun olmadığını belirten Aşgın; “Dünya şu anda bir kriz yaşarken, ülkemizde hamd olsun, böyle bir kriz yok. Hiçbirimiz kışı nasıl geçireceğiz, acaba doğalgaz yanacak mı? yanmayacak mı? bunun endişesi içinde değiliz. Garibansa devletimiz destekliyor. Gıda krizine baktığımız zaman Ukrayna’da tahıl koridorunun açılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini görüyoruz. Türkiye’de ne doğalgaza nede gıda krizine ilişkin bir endişe yok. Bu Cumhur İttifakı sayesinde oluyor.” şeklinde konuştu

Vali Mustafa Çiftçi de Türkiye’nin dünya şeker pancarı üretiminin yüzde 6'sını karşıladığına dikkat çekerek; “Geçtiğimiz yıl 6 vilayette 235 köyümüzde 117 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleşmişti bu sene rakamların arttığını görüyoruz. Bu sene yine 6 ilde 147 köyde 128 bin dekar alanda pancar ekilişi yapıldı. Bu sezon içerisinde 750 bin ton pancar alımı hedefleniyor. Bu iyi rakam. 750 bin ton pancardan 110 bin ton kristal şeker ve 180 bin ton küspe elde edilecek. Ülkemizde 33 tane şeker fabrikası var. Bunlardan 15 tanesi Türk Şeker tarafından, 12 tanesi özel sektör tarafından işletiliyor. 6 fabrikamız ise pancar kooperatifleri tarafından işletiliyor. Dolayısıyla gıda güvenliği açısından sayıların artmasını temenni ediyoruz. Pancar üretiminde dünyada beşinci sıradayız. İyi bir yerdeyiz.” diye konuştu

Konuşmaların ardından sezonun ilk pancarını teslim eden Abdalata köyünden Arif Kaya, Bozboğa köyünden Selami Kömbeci ve Ovapınar köyünden Mehmet Özok’a altın hediye edildi.

Tören çiftçilerin pancarının alımı ile sona erdi.