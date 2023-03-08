Çorum'da tıraşa zam!

Çorum'da berber, kuaför ve güzellik salonlarının fiyat tarifelerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte berberlerde saç ve sakal tıraşı 140 lira oldu.

Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’dan edindiğimiz bilgilere göre, yeni tarifenin uygulanmaya başlandığı öğrenildi.

Uygulanacak olan zamlı tarifenin artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Oda Başkanı Çağlayan, yeni tarifenin tüm berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine hayırlı olmasını temenni etti.

YENİ TARİFE FİYATLARI İSE ŞÖYLE

- Saç kesimi, sakal tıraşı ve yıkama: 140 TL

- Saç kesimi ve yıkama: 90 TL

- Sakal tıraşı: 50 TL

- Ağda, maske ve sakal tıraşı: 60 TL

- Çocuk tıraşı: 60 TL

- Damat tıraşı: 500 TL

- Dükkan harici tıraş: 200 TL

- Saç yıkama, fön ve sprey: 50 TL

- Saç boyama: 300 TL

- Saç kınası: 150 TL

- Bıyık Boyama: 50 TL

- Ense temizleme: 30 TL

- Kulak ve yanak ağda: 50 TL

- Cilt maskesi: 70 TL

- Cilt bakımı: 150 TL

Bu arada, kuaförlerde ise gelin saçının 2.000 bin liraya yükseldiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023, 16:05