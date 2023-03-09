Çorum’da depreme dayanıklı TOKİ konutları tamamlandı

FATİH BATTAR

Çorum’un zemin olarak en güvenilir bölgesine inşaa edilen Silmkent Toki Konutları tamamlandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde 10 ilde birçok bina yıkılmış, TOKİ konutları ise dimdik ayakta kalmıştı.

Çorum’da da TOKİ tarafından Slimkent’te inşa edilen TOKİ konutlarının 9 şiddettindeki depreme hazırlıklı şekilde inşa edildiği öğrenildi.

Bölgeye inşa edilen 36 konutun inşaatı tamamlanırken, yüklenici müteahhit firmanın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasının ardından konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

ÇORUM’UN EN GÜVENİLİR BÖLGESİ

Yapılan konutlar hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan yüklenici firma, bölgenin Çorum’un en güvenilir yerlerden birisi olduğunu söyledi. Zeminin tamamının kayalıklardan oluştuğunu ve binaların deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edildiğini belirten firma yetkilileri, 10 bloktan oluşan 3+1 ve 26 bloktan oluşan 2+1 konutların tamamlandığını, çevre ve peyzaj düzenlemesinin de yaz ayında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Binalarda "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiren teknikler uygulandığını anlatan firma yetkilileri; “TOKİ’nin bütün inşaatlarında öncelikle yerinde Zemin Etüt Raporu yaptırılmaktadır. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta deprem yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılmaktadır. İmalatlarımız ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak yaptırılmaktadır. Çorum’da da bu bölge kayalıklardan oluştuğu için en güvenilir yerlerden biridir. Binalarımızda radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı davranış bakımından en iyi çözümler kullanılmaktadır. Yani Çorum’daki TOKİ konutlarımız 9 şiddetindeki depreme bile hazırlıklıdır. Tabi ne kadar doğru teknikler kullanılarak binalar yapılsa da Allah vermesin büyük bir sallantıda çökme ihtimali de vardır." ifadelerini kullandılar.

YAZ AYINA TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Normalde Nisan-Mayıs gibi projenin tamamlanmasını planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkiliyen iki büyük depremin ardından firma olarak makine ekipman ve aletleri deprem bölgesine gönderdikleri için çevre ve peyzaj düzenlemesinde gecikme yaşandığını ama en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 19:45