MUSTAFA BURAK YALÇIN

Bloomberg HT’ye konuk olan Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Çimento Cam Seramik Toprak Ürünleri İhracatçıları (CCST) Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden inşa edilecek olan konutlar için malzeme ihtiyacı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgesindeki seramik tesislerinde büyük hasarların olmadığını belirten Erdem Çenesiz, tesislerin üretimlere başladığını söyledi.

‘ÇALIŞANLAR GÖÇ EDİYOR’

Çalışanların göç etmesi ile ilgili bir sorun yaşandığını, onu da üreticilerin çözeceğini ifade eden Çenesiz, “İş gücünün bölgeden ayrılma sorunu bizim sektörümüzde de mevcut. Görece olarak istihdam olarak daha iyiyiz” dedi.

‘YARALARI SARMAK İÇİN PAYDAŞ OLMAYA HAZIRIZ’

Seramik sektörü olarak deprem bölgesinde ürün fiyatlarını sabitleyeceklerini aktaran Çenesiz, “Kapasitemizin yüzde 5’i kadar deprem bölgesi konutları talebi gelecek. Bu piyasayı değiştirecek bir talep miktarı değil. Bütün seramik üreticilerinde kapasite artışı söz konusu. Kesinlikle seramik ürünlerinde bir sorun olmayacak. Seramik sektörü olarak deprem bölgesinde ürün fiyatlarımızı sabitleyeceğiz diye bir beyanda bulunmuştuk. Bu yaraları sarabilmenin paydaşı olmaya hazırız. Kapasitemiz, ürün grubumuz ve fiyatmız burada bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.^

‘SERAMİKTE HAMMADDE SORUNU VAR’

Seramikte hammadde sorunu olduğuna da dikkat çeken Çenesiz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Seramik ham maddelerinin en önemli olan seramik kili Ukrayna’dan çıkıyordu. Türkiye’de bunu kullanıyordu. Ukrayna’daki olaylardan sonra kil üretimi durdurulunca hem dünya hem Türkiye Şile bölgesine çok daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Türk seramik sektörü de çok hızlı AR-GE çalışmalarıyla Ukrayna bölgesindeki killeri formüllerinden çıkarabilmeyi becerebildiler. Bizim Şile bölgesindeki killere acil ihtiyacımız oluştu. Buradaki killerin avantajıda var. Buna ihtiyacımız var. Bu kadar konut yapacaksak eğer bu ham madde sorununun çözülmesi gerekiyor.

‘SERAMİK İHRACATINDA YÜZDE 17 AZALMA VAR’

İlk 2 ay da seramik ihracatında toplamda yüzde 17 azalma var. AB ve Amerika’da Pazar talebinde daralmayı gösteriyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama ihracatımızda bu düşük talep bir süre daha devam edecek. Biz kapasitemizi artırdık. Eninde sonunda bu ihracatı artıracağız ama kısa vade de Türk pazarına vereceğimiz daha fazla mal olacağını ihracat rakamlarından dolayı Avrupa’daki düşük talepten dolayı söyleyebilirim.”

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023, 17:44