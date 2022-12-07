‘Fiyat tarifelerinde dar gelirli vatandaşı düşünerek hareket ediyoruz’

Çorum Belediye Meclisi’nde önceki gün kabul edilen 2023 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her fırsatta vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ifade ederek, içme suyu, toplu ulaşım ve diğer hizmetlerdeki fiyat tarifelerinde dar gelirli vatandaşı düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

Belediye’den konu hakkında yapılan açıklamada, tarife değişikliği ile içme suyunun tasarruflu kullanımının teşvik edilmeye çalışıldığı dile getirilerek, “5-10 ton arası su kullanan meskenler ton başına 4,90 TL ödeyecekken 11-20 ton arası 5,90 TL, 21-30 ton arası kullanan meskenler de ton başına 6,50 TL ödeyecek. 31 ton ve üzeri su tüketenler ise 7,25 TL ödeyecek. Bağ evlerinde içme suyu maksadıyla kullanılan 0-10 ton arası su m2 fiyatı meskenlerdeki gibi 4,90 TL olarak belirlenirken, 11-20 ton arası 5,90 TL, 20 tondan fazla su tüketimi için ise m3 başına fiyat 15 TL olarak belirlendi”denildi.

Açıklamada, toplu ulaşım tarifesinde yapılan düzenlenme ile ilgili de şu bilgilere yer verildi:

“Geçtiğimiz aylarda toplu ulaşımı Belediye bünyesine devralan ve o günden sonra da toplu ulaşımdaki kaliteyi sürekli olarak artıran Çorum Belediyesi, özellikle öğrencilerden gelen yoğun talep sonrası abonman uygulaması başlatmıştı. Kısa sürede abonman kullanan yolcu sayısı 5.250 kişiye ulaştı. Abonman sahipleri, her biniş için yaklaşık 1,9 TL ödemiş oluyor. 2022 yılı için 90 biniş abonman 175 TL, sınırsız biniş abonman ise 250 TL olarak belirlenmişti. Tarife komisyonu tarafından Belediye Meclisine sunulan teklifle bu fiyatlarda artış yapılmadı, 2023 yılı için de değişmedi. 2023 yılı için tek binimlik öğrenci bileti 4,75 TL, tam bilet ise 6,75 TL olarak belirlendi.” (Haber Merkezi)