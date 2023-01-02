Ganik, 2023'te yeni ürünlerini pazara sunacak

Ganik Şekerleme, 450 civarında geleneksel tatlı ve ürün çeşidiyle bir defa konuk olduğu her sofrada kalıcı olmaya devam ediyor.

Ürünlerinin arasına yenilerini ekleyeceklerini dile getiren Ganik Şekerleme Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıaslan, "2023 yılı içerisinde halkımızın damak zevkine uygun yeni çeşit ürünlerimizi piyasaya sunacağız" dedi.

Ganik Şekerleme, Şekerci Hacı Ali Sarıaslan ailesi olarak 1953 yılından bu zamana kadar şekerleme yapıyor. İskilip ilçesinde küçük bir dükkanda başladıkları işlerine bugün Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare ise açık alana sahip modern tesisleriyle işlerini devam ettiriyor.

Modern tesisleriyle 2023'te yapacakları proje ve hedeflerle ilgili ekonomi dergisine konuşan Ganik Şekerleme Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıaslan, "2023 yıl içerisinde halkımızı damak zevkine uygun yeni çeşit ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Üretim öncesi bu ürünlerin tüm kalite ve lezzet testlerini tamamlamış durumdayız. Üretim alanımızı 15 bin metrekare üzerine çıkartmak, yeni makine ve ekipmanlar almak, istihdamı artırmak, ülke genelinde farklı şehirlerde yeni fabrika satış mağazaları açmak, yurtiçi ve yurtdışı müşteri portföyümüzü çoğaltmak, ihracata yönelik farklı departmanlar oluşturmak, tanıtım ve yeni pazar arayışlarına daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Piknik dolum tipi olarak nitelendirilen küçük ebatlı tereyağı, reçel ve çeşitleri, krema, tahin, pekmez gibi ürünlerimizle özellikle turistik oteller ve toplu yemek verilen işyerlerindeki kahvaltı masalarında yerimizi almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SÜT REÇELİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Sarıaslan lokum üretiminde ilk üç içerisinde oldukların belirtirken aynı zamanda süt reçeli ürünleriyle de Türkiye genelinde birinci olduklarını söyledi.

Sarıaslan, "Ganik ailesi olarak sağlıklı beslenmeye büyük katkısı olduğunu bildiğimiz süt reçelini Türk halkına biz tanıttık. Bu iş için büyük yatırım yaptık. Yeni bir çığır açarak Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ve en modern üretim tesislerini kurduk. İstihdama katkı yapmak ve işletmemizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla profesyonel işler çıkardık. Geldiğimiz noktada ülke genelindeki zincir marketlerinde ilk üç içerisinde olduk.

Bu başarıya ulaşmaktan daha fazla bu başarıyı korumanın zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle "sofraların tatlı yüzü" olarak şekerleme sektöründe hedefimiz üretim istihdam ve satışta ülke genelinde birinci olmak ve konumumuzu sürekli kılmaktır" şeklinde konuştu.

"GANİK ÜRÜNLERİNİN KALİTESİNİ HERKESE TANITMAK İSTİYORUZ"

Sarıaslan gıda ve üretim teknolojisi alanında da tüm fuarlara katıldıklarını ifade ederek, Ganik markasını herkese tanıtmak istediklerini söyledi. Sektördeki yenilikleri takip ettiklerini dile getiren Sarıaslan, üretim stratejimiz kapsamında Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını çok önemsiyoruz. Laboratuvarlarınızda profesyonel ve tecrübeli teknik personelimiz yanında üniversite öğretim üyelerinden danışmanlık hizmetleri alıyor yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ve dünya genelinde sektörümüzle bağlantılı teknolojik gelişmeleri yeni üretim çeşitliliğini insanların beslenme alışkanlıklarını yakından takip ediyoruz. Gıda ve üretim teknolojisi alanında düzenlenen fuarlara katılım sağlamayı önemsiyoruz" dedi.

ÜRETİM VE İSTİHDAM SAYISINA GÖRE KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BİRİNCİ OLDU

2021 yılı Türkiye geneli KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" verilerinden de bahseden Sarıaslan, sözlerine son olarak şunları ekledi; İşletmemizde lokum, helva, reçel, tahin, pekmez, fındık gibi ürünlerimizle market raflarındaki yerimizi alıyoruz. 2021 yılı Türkiye genel KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu verilerine göre firmamız üretim miktarı ve istihdam sayısına göre Karadeniz Bölgesi’nde birinci olma başarısı göstermiştir. Sektör bazında ise Türkiye'nin sayılı ve önde gelen firmalarından birisi olarak gösterilmiştir. Bu başarılar işletme yönetiminin disiplini, vizyonu iş takibi, alan hakimiyeti çalışanlarımız profesyonel iş becerisi, özverili çalışmaları, ekip ruhu ve müşterilerimizin memnuniyeti sonucu kazanılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 10:57