Hemşehrimiz Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Müzik alanında Ajda Pekkan’ın, resim alanında Profesör Doktor Süleyman Saim Tekcan’ın, sinema alanında Yılmaz Erdoğan’ın, tiyatro alanında Ayla Algan’ın, ilim-kültür alanında Profesör Doktor Hayreddin Karaman’ın, edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler’in, karikatür–animasyon alanında Varol Yaşaroğlu’nun, gastronomi alanında Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor’un, dans-bale alanında Tan Sağtürk’ün, mimari alanında Hilmi Şenalp’in, zanaat alanında Sevan Bıçakçı’nın, geleneksel sanat alanında Gülbün Mesara’nın, vefa ödülüne ise Âşık Veysel Şatıroğlu’nun layık görüldüğü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahiplerine tevdi edildiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Prof. Dr. Hayrettin Karaman ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘İMAM HATİP NESLİNİN YETİŞMESİNDE HAYRETTİN KARAMAN HOCAMIZIN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VARDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim inancımızda âlimler peygamberlerin varisleri olarak görülür” diyerek medeniyetin köklü müktesebatını, günün birikimi ve imkânlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyanların âlimler olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslami ilimlerde derin vukufiyeti, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün eserleriyle tanınan işte böyle bir hocamızdır. Hayrettin Karaman hocamız, sadece ilmiye kimliği ile değil, vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesi ile de temayüz etmiş bir isimdir. Akademisyenliğinin ilk yıllarında kaleme aldığı ‘İslam Hukukunda İçtihat’ adlı teziyle adından çokça söz ettirmiş, İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) kurucuları arasında yer almış, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sorumluluk üstlenmiştir. Fildişi kulesine hapsolmak yerine hayatın içinde bizzat var olan Müslümanların soru ve sorunlarına İslam fıkhından güncel çözüm yolları arayan, içtihat kapısını açık tutmak için canla başla çalışan hocamızın şöhreti ülkemiz sınırlarının ötesine geçmiştir. Türkiye’nin ilk imam hatip mezunlarından biri olarak imam hatip neslinin yetişmesinde Hayrettin Karaman hocamızın çok büyük emeği vardır. Maruz kaldığı onca baskıya, haksızlığa, hadsizliğe rağmen hâlen gazete yazılarıyla, makaleleriyle, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamıza Rabb’imden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Ödülünü takdim edeceğimiz Hayrettin Karaman hocamızı da tebrik ediyoruz. Özellikle, şahsen benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül alan sanatçılar ve temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. (Haber Merkezi)