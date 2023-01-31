Hitit Esnaf Kefalet’ten 250 milyon lira kredi desteği

HARUN AKKAYA

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, kuruldukları günden bu yana esnafa 250 milyon liralık kredi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşma yapan Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikci, her zaman devletin emrinde olduklarını ifade etti.

Kooperatifin çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Çiftçi’yi bilgilendiren Çerikci, 6 yıl önce 106 ortak ile kurdukları kooperatifi büyük bir başarı göstererek, şimdi 1100 ortağa ulaştırdıklarını kaydetti.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte her alanda büyük başarılara imza attıklarını aktaran Çerikci kurulduğu günden bu yana ortaklarına 250 milyon TL'lik kredi kullandırdıklarını açıkladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin verdiği kredilerden de bahseden Çerikci, kendilerine tanınan imkanlar dahilinde Çorum esnafına yardımcı olduklarını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşların, çiftçinin ve esnafının yanında olduğunu dile getiren Çerikci, kooperatif olarak kullandırdıkları krediler ile vatandaşla devletin arasında bir köprü görevi gördüklerine vurgu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, Çerikci ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.