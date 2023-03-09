‘Kardeşlik Çarşısı’ açıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi organizasyonu ile depremzedelere yardım için ‘Kardeşlik Çarşısı’ isimli kermes açıldı.

Hürriyet Parkı yanında açılan kermese Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Türk Kızılayı Çorum Şubesi, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ve Genç KADEM gönüllüleri destek veriyor.

Kermesi ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, stantları gezerek hem alışveriş yaptı hem de 8 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil hediye etti.

Kermes hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “6 Şubat’ta meydana gelen depremde çok büyük acılar yaşadık. Halâ da yaşamaya devam ediyoruz. Deprem adeta sadece o 11 ilde değil tüm ülkemizde olmuşçasına üzüntülere kederlere neden oldu. Kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Ama bunun yanında fiili dualarda var. Fiili dualar da oraya gönderilen yardımlardır. Çorumlu olmaktan bu güzel şehrin hizmetkârı olmaktan bir kez daha mutluluk duydum. Çorumlular gerçekten bu işe çok sahip çıktılar. Depremin ilk anından itibaren her türlü desteği gösterdiler. Tüm Çorumlular el birliği ile seferber oldular. 160 civarında tır ve kamyonu kendi elleriyle yükleyerek deprem bölgesine gönderdiler. Şuanda da bu yardımlar devam ediyor. Konteyner kent inşaa ediyoruz. Tüm müdürlüklerimizle şuan Afşin’deyiz” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 3 gün sürecek bir kadın festivali yapacaklarını ve tüm hazırlıkları da tamamladıklarını ifade eden Aşgın, “Türkiye’ye örnek bir kutlama olacaktı. Ancak deprem nedeniyle bunların hepsini iptal ettik. Ama 8 Mart’ı da değerlendirelim istedik ve üç gün sürecek festival yerine üç gün kermes açalım dedik ve Kardeşlik Çarşısını açtık. Burada yiyecek, çeyiz ürünleri ve giyecekler satışa sunuluyor. Tüm hemşehrilerimizin bu kermese sahip çıkmasını bekliyoruz. Halkımız ürün getirerek ya da buradan alışveriş yaparak katkıda bulunabilirler. Elde edilen gelir depremzede kardeşlerimiz için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Kermes 10 Mart Cuma günü akşamına kadar 11.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.