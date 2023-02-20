Kaza yapan araç ikiye bölündü

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, çevre yolunda refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.
Kaza Çorum-Samsun yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çarptı. Kaza sonrası araç ortadan ikiye bölündü.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Samsun istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekilmesiyle bir süre duran trafik yeniden normal akışına geçti.