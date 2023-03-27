Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çorum’da karşından karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol Mustafa Gürbüz yönetimindeki 19 AH 999 plakalı otomobil Greyder kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elfettin Çakır’a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çakır, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)