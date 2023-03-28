‘Türkiye’nin yerli otomobilini Çorum’da da görmek istiyoruz’

FATİH BATTAR

Türkiye’nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), şehir şehir tanıtılırken, Çorum’da da vatandaşlar, yerli otomobili yakından görmek istiyor.

Yerli otomobilin ne zaman Çorum’a geleceğini merak vatandaşlar, haber merkezimizi arayarak yetkililerin bu konuda girişimde bulunmasını istedi.

İstanbul, Bursa, Samsun, Kayseri, Antalya gibi illerde şehir meydanlarında vatandaşlar yerli otomobili hem deneyimleme hem de inceleme şansı bulurken, Çorum’da da vatandaşlar şık tasarımı, iç ve dış dizaynı, konforlu sürüş keyfive fiyatı ile dikkat çeken yerli otomobil TOGG’u yakından görmek için can atıyor.

Bu arada Çorum’da bazı kişilerin TOGG almak için ön siparişe katıldığı öğrenilirken, Togg'un ön sipariş süreci sona erdi. Yerli otomobili satın alma önceliği ise kura ile belirlenecek.

Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart’ta çekilecek kura ile belli olacak.

T10X standart menzil: 953 bin lira

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X uzun menzil:

1 milyon 215 bin lira

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km.