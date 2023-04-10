Özellikle Çorumluların yoğun olarak kullandığı Kırıkkale’de 43 ilin kesişim noktasında inşa edilen köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı.

Ramazan Bayramı’na köprülü kavşağın üst kısmından ulaşım sağlanması için yoğun çalışma yürütülüyor.

YAKLAŞIK GÜNDE 100 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Kırıkkale’de "kilit kavşak" olarak adlandırılan ve 43 ilin bağlantı noktasındaki köprülü kavşak hizmete giriyor. Önemli günlerde yaklaşık günde 100 bin aracın geçtiği güzergahta köprülü kavşak sayesinde trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

KIRIKKALE-ÇORUM YOLUNDA RAHATLAMA BEKLENİYOR

Karayolları ekiplerince sürdürülen çalışmaların devam ettiği köprülü kavşak, Ramazan Bayramı’nda köprünün üst kısmından ulaşım sağlanacağı belirtildi.

Köprülü kavşağın tamamen bitmesi durumunda ise Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Çorum, Kırıkkale- Samsun ve Kırıkkale-Kırşehir güzergahlarındaki karayollarında araç trafiğinin önemli düzeyde rahatlaması amaçlanıyor.