Çorum, Güney Kore’den gelen basın mensupları tarafından tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yurt dışındaki tanıtım çalışmalarına destek amacıyla 20-21 Eylül tarihlerinde sekiz Güney Koreli basın mensubu Çorum’da ağırlandı. Etkinlik kapsamında basın mensupları, ilin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaretlerde Çorum şehir merkezi, Alacahöyük ve Boğazkale müze ve ören yerleri ile yöresel yemekler tanıtıldı.

Valiliğin himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Ankara, Çorum, Yozgat, Kapadokya ve Kayseri’yi kapsayan güzergâhta influencer ağırlaması da yapıldı. 21-22 Eylül tarihlerinde Berkan Bilgiç (bilgicberkoo) ve Muhammet Emin Küçük (sehringunlugu) tarafından yürütülen programda, Çorum Müzesi, Alacahöyük, Boğazköy Müzesi, Hattuşa Ören Yeri ile Osmancık, İskilip ve Oğuzlar ilçeleri gezilerek sosyal medya üzerinden takipçilere tanıtıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, “Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren Çorum, İskilip, Oğuzlar ve Osmancık belediyelerine ve Anitta Otel’e teşekkür ederiz” dedi.