Çorum'un Uğurludağ ilçesinden genç akademisyen Muhammet Haksever, Avrupa Birliği'nin en prestijli araştırma ağlarından biri olan COST Action CA23137 – Print Culture and Public Spheres in Central Europe 1500–1800 (PCPSce) projesine araştırmacı olarak kabul edildi.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Haksever, aynı zamanda medya ve kültürel çalışmalar alanındaki doktora çalışmalarını da sürdürüyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden araştırmacıları bir araya getiren bu proje, 1500-1800 yılları arasında Orta Avrupa'da matbaa kültürünün toplumsal ve siyasal yaşam üzerindeki etkilerini inceliyor. Proje, genç araştırmacılara uluslararası iş birliği ve bilimsel hareketlilik fırsatları sunmasıyla da öne çıkıyor.

Kabulün Türkiye'nin bilimsel görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağını belirten Öğr. Gör. Muhammet Haksever, "Böylesine seçkin bir uluslararası araştırma ağında yer almak benim için büyük bir gurur. Çalışmalarımızın ülkemiz akademisine ve toplumsal hafızaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.