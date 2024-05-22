Çorum Belediyesi güreşcisi Mert İlbars Avrupa Şampiyonu oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 60 Kg'da Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşcisi hemşehrimiz Mert İlbars Avrupa Şampiyonu oldu.

Müsabakayı salondan takip eden ve güreşçimizin birincilik madalyasını takdim eden T.C. Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı, "Sporcumuzu, klübünü, onu hazırlayan hocalarımızı ve güreş milli takımımızı tebrik ediyoruz."dedi.

Öte yandan aynı şampiyonada hakem olarak ülkemizi merkez hakem komitesi üyesi İsmail Eker temsil ediyor.