Çorum’a Üniversite okumak için gelen ve amatör kulüplerde kaleci olarak görev yaptıktan sonra memleketi Samsun’da Kadıköyspor’da kaleci antrenör olarak görev yapan Güvener İçöz yeni sezon için Zonguldakspor ile anlaştı.

Teknik Direktör Ercüment Coşkundere ile birlikte bir çok kulüpte görev yapan Güvener İçöz bu sezon başı aldığı karar ile Cafer Elek ile birlikte çalışma kararı aldı.

Genç teknik adamın Zonguldakspor ile anlaşmasının ardından yeni takımında göreve başlayan Güvener İçöz ile birlikte ekipte Gökhan İpek antrenör Adil Fuat Şenteki analiz antrenörü Çağlar Aksaray ise atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.