Sungurlu Belediyespor tarafından düzenlenen Veteranlar Ayak Tenisi Onur Kupasını Önderoğlu Pastaspor takımı kazandı.

İlçede kurulan Ayak Tenisi sahasında düzenlenen Veteranlar müsabakasında iki takım mücadele etti. Önderoğlu Pastaspor takımı Fatih Uğraç, Osman Akkaya, Üzeyir Yelmen, Mesut Yakut ve Orhan Kolcu’dan oluşan kadrosu ile mücadele ederken Dostlarspor takımı ise Nurettin Tanlası, Eyüp Eryiğit, Kadir Karaoğlu, Fatih Tamer Kömürlü., Zeki Şahin ve Adem Kuyucak’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen maçta Önderoğlu Pastaspor takımı rakibini 15-13 ve 16-14’lük setlerle 2-0 yenerek birinciliği kazandı.

Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri verildi.