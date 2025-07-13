Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından geleneksel hale gelen Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde katılım yoğun olurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Vali Ali Çalgan konuşmasında güzel bir havada, güzel bir mekânda, gönlü güzel insanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının her daim güçlü kalmasını temenni etti.