Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler terör devleti katil İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı soykırımı lanetleyerek tüm şehitler için dua ederek mesaiye başladı.

Belediye’nin atölyesinde sabah mesaiye başlamadan bir araya gelen işçiler, Siyonist İsrail tarafından Filistin’e yapılan ve 7 Ekim’den bu yana şiddetini artırarak devam eden katliamların yıldönümünde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını bir kez daha yineleyerek basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu, yaptığı açıklamada ,"Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edecektir. Kudüs, yeniden bir barış kenti olarak, asli sahipleri olan Filistinlilere bırakılmalıdır." dedi.

Siyonist İsrail’in bir yıl da 41 bin Filistinliyi katlettiğini, 100 bin insanın da yaralanarak sakat bıraktığını hatırlatan Köroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Filistin’de özellikle Gazze’de yüzyılın trajedisi ve insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri yaşanmaktadır. Siyonist İsrail, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde ciddi insan hakları ihlalleri yaparak soykırım gerçekleştirmektedir.

Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 41.000 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla Gazzeli kaybolmuş ve 100 bine yakın insan yaralanmış ya da sakat kalmıştır.

Bu süreçte, 172 gazeteci, 500'ü aşkın sağlık görevlisi ve 210'dan fazla Birleşmiş Milletler personeli hayatını kaybetmiştir. 820 cami ve 3 kilise vurulmuş, onlarca hastane, yüzlerce okul ve 130’dan fazla ambulans saldırıya uğramıştır. İsrail'in acımasız saldırıları sonucunda, 17 binden fazla çocuk kurşunlar ve bombalarla hunharca katledilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye uyguladığı katliam devam ederken işgal alanını genişleterek, Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aşmış, yaralıların sayısı ise 1.800'ün üzerine çıkmıştır.

HAK-İŞ olarak Siyonist İsrail’in tarihe kara bir leke olarak yazdığı, 7 Ekim 2023 tarihinin yıldönümünde bir kez daha Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyor, en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Sesimizi yükselterek bu zulme karşı duruyoruz.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere; uluslararası kuruluşları, İslam İş birliği Teşkilatını, Avrupa Birliğini, Arap Birliğini, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını Siyonist İsrail Devleti’nin, Netanyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz.

ITUC ve ETUC başta olmak üzere bütün Dünya Sendikal Hareketine, tüm imkânları zorlayarak Filistin halkı ile dayanışma içinde olması konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının sağlanmasını, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılarının acilen giderilmesini, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesini, işgalci İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmesini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı gereğince:

İsrail güçlerinin Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, tüm rehinelerin ve tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını, yerlerinden edilen Filistinli sivillerin evlerine geri dönmesini, Gazze genelinde insani yardımların güvenli, kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını, Gazze’nin yeniden imarı için bir inşa planının başlatılmasını ve hâlen Gazze'de bulunan, hayatını kaybetmiş rehinelerin kalıntılarının ailelerine iade edilmesini talep ediyor, bu kararın acilen uygulanması ve İsrail’e karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edecektir. Kudüs, yeniden bir barış kenti olarak, asli sahipleri olan Filistinlilere bırakılmalıdır. Yaşasın HAK-İŞ, Yaşasın Özgür ve Bağımsız Filistin, Yaşasın Türkiye.”