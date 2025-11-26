HAK-İŞ Konfederasyonu Çorum İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Buhara Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Şükriye Yılmaz Köse, nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Günümüzde şiddetin, fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında insanların karşısına çıktığını belirterek, araştırmaların şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını gösterdiğini ifade etti.

“Şiddetsiz bir geleceğin mümkün olduğuna; toplumsal dayanışma, ortak bilinç ve kararlı bir mücadele ile kadınların, çocukların ve tüm insanların güven içinde yaşayabileceği adil bir dünyanın mutlaka inşa edileceğine yürekten inanıyoruz” diyen Şükriye Yılmaz Köse, HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddet ve tacizin çalışma hayatında son bulması için önerilerini şöyle sıraladı:

“Sendikal örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan tüm engeller kaldırılmalıdır. ILO C190 onaylanmalı ve toplu iş sözleşmelerine uyarlanması sağlanmalıdır. İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Politikasının” hayata geçirilmelidir. Kadın ve aile dostu işyerlerinin teşvik edilmelidir. Eşit değerde işe eşit ücret için etkin kamu etkin denetim yapılmalıdır. Kayıt dışılığın ve cinsiyete dayalı ücret açığının giderilmesi için sendikal örgütlenme güçlendirilmelidir. Bakım yükünün toplumsal bir mesele olarak ivedilikle ele alınmalıdır. Şiddet tehdidi altındaki çalışanlara tayin, fesih, esnek çalışma, izin ve yeniden işe alımda öncelik hakkı tanınmasını, yeni medya ve dijital platformlarda şiddeti özendiren, normalleştiren ve kadınları hedef alan içeriklere karşı etkin düzenlemeler yapılmalı; dijital mecralar denetlenerek çevrim içi şiddetle mücadele güçlendirilmelidir.

Hukuki düzenlemeler, toplumsal ahlâkı ve değerleri güçlendirecek şekilde güncellenmeli; şiddeti meşrulaştıran, teşvik eden veya cezasızlığı doğuran boşluklar ivedilikle giderilmelidir. Kadına yönelik şiddet suçlarında cezalar caydırıcı şekilde artırılmalıdır. Kadınların ve çocukların güvenle yaşayabileceği, aydınlatması, ulaşımı, kent planlaması ve sosyal donatılarıyla koruyucu-önleyici niteliği yüksek güvenli şehirler oluşturulmalıdır. Kadın ve aile dostu işyerleri teşvik edilmeli; çalışma alanlarının sosyal, fiziksel ve yönetsel açıdan güvenli hâle getirilmesi için destek programları hayata geçirilmelidir.

İşyerlerinde sektör bazlı şiddet ve taciz risk analizi yapılmalı; sektörel şiddet araştırmalarının sonuçlarına göre bağlayıcı önlemler geliştirilmelidir. Şiddete maruz kalan çalışanların hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına hızlı erişimi sağlanmalı; işverenler bu süreçte etkin sorumluluk almalıdır.

HAK-İŞ, etkin bir “Şiddeti Önleme ve İzleme Komitesi” kurulmasını ve bu yapının sivil toplumla güçlü iş birliği yürütmesini talep etmektedir. Tüm emekçi kadınları, “Emekçilerin Güvenli Limanı” HAK-İŞ çatısı altında dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin Eşitsizliğe, adaletsizliğe, istismara ve şiddete karşı haklarımız için birlikte mücadele edelim.

HAK-İŞ olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, dünya genelinde zulme uğrayan ve şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara ve tüm canlılara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Şiddetin her türlüsünün son bulduğu bir çalışma hayatı ve dünya temennisiyle.

HAK-İŞ olarak, şiddetin her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerine kurban giden tüm kadınlara ve aralarında teşkilatımızın değerli kadın üyelerinin de bulunduğu tüm mağdurlara Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabır ve metanet temenni ediyoruz."