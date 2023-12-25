Hak-İş İl Temsilciliği’nin de bulunduğu Çorum Filistin Platformu, Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı düzenledi. 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen hayır çarşısına Hizmet İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Kadeş Barış Meydanı’ndaki kermes ile bebek katili İsrail tarafından acımasızca katledilen Filistin halkına destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Hak İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Kızılay tarafından Gazze’ye gönderilmek üzere satın alınacak ambulans için toplanan yardımları, Kızılay’a teslim ettiklerini ifade etti.

Filistin'de, Gazze'de her türlü insani ihtiyaçtan yoksun vatandaşlara bir nebze de olsa destek olmak istediklerini belirten Mustafa Köroğlu, “Önemli olan tarafımızı belli etmek. Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak için böyle bir yolu tercih ettik. Dualarımız hep onlarla birlikte. Cenab-ı Hak onlara yardım eylesin inşallah. Elimizden geldiğince oradaki acıları hafifletmek istiyoruz. İki gün boyunca kermesimizi ziyaret eden, bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazze’de yaşanan vahşetin, barbarlığını bir an önce son bulmasını diliyor, saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” dedi.

Kermesin düzenlenmesi için yoğun gayret gösteren Hizmet İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Şükriye Yılmaz Köse ve Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma Komite Başkanı Sebahattin Coşkun’a da teşekkür eden Hak İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Hizmet İş ailesi olarak her türlü toplumsal olayda olduğu gibi Gazze konusunda da hassasiyetle yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

Hizmet İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Şükriye Yılmaz Köse ve Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikal Dayanışma Komite Başkanı Sebahattin Coşkun da yaptıkları açıklamada kermese ilgi gösteren tüm Çorum halkına teşekkür ederek “İnşallah milletimizin desteğiyle ve duasıyla bu zulüm sona erecektir. Bu zalimliğin, katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.