Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ahlatcı Çorum FK forması giyen Hakan Barış yeni sezon için günlerdir süren görüşmeler sonunda Karşıyaka ile imzaladı.

1994 Almanya doğumlu Hakan Barış Türkiye7de ilk Çanakkale Dardanelspor’a 2013’te transfer oldu ardında Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK ve Alagöz Holding Iğdırspor’un ardından geçen sezon devre arasında Ahlatcı Çorum FK’ya transfer oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısında 17 maçta kırmızı siyahlı formayı giyen Hakan Barış yeni sezon için haftalardır süren görüşmeler sonunda Karşıyaka ile anlaştı ve yeni takımı ile antrenmanlara başladı.