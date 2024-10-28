Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi’nde Olağanüstü Genel Kurulu sonunda yeni Başkan Gökhan Yumlu oldu.

İki listenin yarıştığı genel kurulda Gökhan Yumlu rakibi Özkan Yumlu’dan 6 oy fazla alarak yeni başkan oldu.

Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’a ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, İl Hakem Kurulu eski başkanlarından Recai Kuzey, Özcan Genel, hakemler ve gözlemciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu heyeti Durmuş Buyruk, Mustafa Bıçakçı, Umut Can Koca ve Mehmet Zeki Sevim’den oluştu. Başkan adaylarından Gökhan Yumlu ve Özkan Kaya’nın seçim konuşmalarının ardından oy kullanımına geçildi. 40 üyenin oy kullandığı seçimde Gökhan Yumlu 23, Özkan Kaya ise 17 oy aldı. Bu sonucun ardından Gökhan Yumlu, Ahmet Ecevit’ten görevi devralarak Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin (TFFHGD) yeni başkanı oldu. Seçim sonrası TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı birer konuşma yaparak yeni başkana ve yönetim kuruluna başarı dileklerini ilettiler.

Yönetim Kurulu belli oldu

Gökhan Yumlu başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu da belli oldu. Yeni yönetimde Yüksel Basar, Mehmet Samet Ünal, Selçuk Bolat ve Fatih Koçak yer aldı.

Muammer Tekmen, Umut Can Koca, Bahar Çakıcı, Mert Can Öğreten, Edanur Dölkeleş yönetim kurulu yedek üye listesinde yer alırken, denetleme kurulu asil üye listesi İbrahim Altınel, Emre Can Arslan ve Özgür Demirci’den oluştu.

Denetleme kurulu yedek üyeliğine Sultan Sol, Ebubekir Kılcı ve Atahan Demir getirilirken, merkez delege asil üye listesi Yüksel Basar, Selçuk Bolat, merkez delege yedek üye listesi ise İbrahim Altınel ve M.Samet Ünal seçildi.

Kaya ‘Bayrağı daha yukarı taşıyacağız’

Dernek Başkanlığına aday Özkan Kaya konuşmasına Ahmet Ecevit ve ekibine teşekkür ederek başladı.

Özkan Kaya, kendilerinin de yönetim olarak Ecevit’ten aldıkları bayrağı daha üst seviyeye taşıyacaklarının sözünü verdi.

Hakem ve gözlemcilerden gelen talepleri halının altına süpürmeyeceklerini de ifade eden Kaya, “Ben ve ekibim görevi almamız halinde sizlerin konforu için vargücümüzle çalışacağız. Sizlere söz veriyorum 24 saat istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz. Tüm görüş ve önerileriniz değerlendirilecek. Belediyemizden eşofman ve ekipman temini yapılacak olup yine belediyemizin desteği ile sosyal etkinlikler sık sık düzenlenecektir. Yeni dernek binamızı aktif hale getirip Süper Lig maçlarını takip edebilmek adına Bein Sports üyeliği alınacaktır. Dernek ücretleri makul seviyeye çekilecektir. Çorum FK’nın maçlarını izlemek için hakem ve gözlemcilere kontenjan temini sağlanacaktır. Tüm üyelerimize çeşitli kurumlardan indirim alacağız. Amatör maçlarda kamera kaydı alınıp analiz yapabilme imkânı sağlayacağız. Buna benzer bir sürü imkanları sağlamak için bu göreve talip olduk. Seçilmemiz halinde camiada birlik ve beraberliği güçlendirerek kardeşçe, dostça ilişki içerisinde olacağız” dedi.