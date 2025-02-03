AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, il başkanlığı görevine seçildikten sonra ilk ziyaretini gazetemize gerçekleştirdi. Kuruluşumuzun 35’inci yıl dönümünü kutlayan Yakup Alar, “Çorum basın sektörünün kıymetli bir markası olarak, Çorum’un sosyal, siyasal, sanat ve kültür hayatına 35 yıldır katkı sağlayan Hakimiyet Gazetesi’ne nice yıllara dileğiyle” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Taşkan, Nurettin Karaca, Tuncay Yalçınkaya, Sefure Umutlu ve Saliha Köklükaya ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Yakup Alar, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret ederek gazetemizin kuruluşunu tebrik etti.

Hakimiyet’in Çorum basının köklü kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Yakup Alar, “35 yıllık yayın hayatı, bugün itibarıyla toplam 10.713 kez günlük gazete anlamına gelir ki, bu da büyük bir takdir gerektiren emek ve çaba demektir. Çorum’a değer katan hizmetleri nedeniyle, Hakimiyet ailesini gönülden kutluyor, yayın hayatında başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde, ifade, basın özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları daha da yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbir ve uygulamalarla da tahkim edeceğiz” diye konuştu.