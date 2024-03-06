Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Sitemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ve personelimiz Yüksel Basar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yeniden atanan Prof. Dr. Sinan Zehir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mustafa Burak Yalçın ziyarette ayrıca profesör unvanı alması sebebiyle Başhekim Sinan Zehir’i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Zehir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.