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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden emekli olan Halit Çatalpelit, AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı oldu.

Gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Halit Çatalpelit, Çorum'a mahalle mahalle, köy köy hizmet ederek vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmanın, en büyük hedefi ve arzusu olduğunu belirterek, “31 Mart 2024’te yapılacak olan Yerel Seçimlerde daha kaliteli bir hizmet için, daha adil ve şeffaf bir yönetim tarzı için, daha güzel bir Çorum için, halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla başvurumuzu yaptık, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Destek sizden, hizmet bizden” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda adaylık başvuru formunu dolduran Halit Çatalpelit, müracaat evraklarını İl Başkan Yardımcıları Recep Kantar ve Kadir Karakuş'a teslim etti.