U 14 Liginde dördüncü hafta maçları sonunda A grubunda liderlik el değiytirdi B grubunda ise Vefaspor yoluna kayıpsız devam ediyor,

A grubunda bol golle bir hafta sonu yaşandı. Grupta üç maçta 20 gol atılırken haftanın kritik maçında İdmanyurdu takımı ligdeki çıkışını Sungurlu Belediyespor deplasmanında da kazanarak sürdürdü. Gol düellosuna sahne olan maçta Çorum İdman Yurdu deplasmanda Sungurlu belediyespor’u 3-2 yenerek dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü. Mimar Sinanspor ise Alaca Belediyespor deplasmanında 7-0 galip ayrılarak ilk iki içindeki yer almaya devam etti. Çorum Anadolu FK ise Hattuşa Gençlikspor önünde 7-1 galip gelerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde ilk yarının son hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Çorum İdman Yurdu takımı son maçında puansız Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak. Lig ikincisi Mimar Sinanspor ile üçüncü sırada Sungurlu belediyespor arasındaki maçta ilk iki için büyük önem taşıyor.

B grubunda ileVefaspor takımı dördüncü maçında İskilipgücüspor deplasmanından 6-0’lık farklı skorla galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Grupta haftanın zorlu görünün maçında ise Osmancık Kandiberspor takımı Gençlerbirliği deplasmanında 10-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak averajla ikinci sıraya yükseldi. İkbalspor ise Gülabibeyspor önünde tek golle üç puanın sahibi olarak ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Bu grupta ilk yarının son hafta maçlarında namağlup lider Vefaspor ile üçüncü sıradaki Gençlerbirliği takımları haftanın kritik maçında karşılaşacak. Diğer maçlarda ise Osmancık Kandiberspor sahasında İkbalspor’u Gülabibeyspor ise İskilipgücüspor takımlarını konuk edecekler.