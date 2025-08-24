Sungurlu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Halk Ekmek Fırını için yer belirlendi.

Fırın, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi’nin yanına yapılacak.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını ve fırının yıl bitmeden hizmete gireceğini belirtti.

Halk Ekmek Fırını ile vatandaşların daha uygun fiyatlarla ekmeğe ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Dere, şunları söyledi:

“Sungurlu halkının en büyük ihtiyaçlarından biri olan Halk Ekmek fabrikasını kısa sürede ilçemize kazandıracağız. Sungurlulu fırıncılarımız kaliteli ekmek üretiyor. Özellikle bayram ve tatillerde artan talebin karşılanması adına Halk Ekmek tesisimizi en kısa sürede faaliyete geçireceğiz.”