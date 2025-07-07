Çorum Belediyesi BELTAŞ A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası’na 25 milyonluk yeni yatırımla 2.Etap Üretim Hattı hizmete alındı.

Yeni yatırımla Halk Ekmek Fabrikası’nın üretim kapasitesi iki katına çıkartılırken, 2.Etap Üretim Hattı için tören düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Halk Ekmek çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Halk Ekmek’in yeni yatırımla günlük 120 bin ekmek çıkartabilecek kapasiteye sahip olacağını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Çorum Belediyesi olarak; hemşehrilerimizin ekmek ihtiyacının karşılanması, bunun da olabilecek en ucuz şekilde olması için Halk Ekmek Fabrikamız bütün aksamıyla, ekibiyle en iyi şekilde çalışmalarına devam ediyor.” dedi

Halk Ekmek Fabrikası’nın, kriz dönemlerinde ve afet zamanlarında da önemli bir lojistik güce dönüşebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Aşgın, “Sağlıklı ekmek üretimi, ucuz ekmek üretimi, yerel ekonomiyi destek, dar gelirli ailelerimiz için ekonomik katkının sağlanması; afet dönemlerinde üretim kapasitesinin artırılması için Halk Ekmek Fabrikamızda bazı iyileştirmeler yaptık. Halk Ekmek Fabrikamızda; Tesisimizin birçok aksamını yeniledik. Tesislerimizde eksik olan, yıpranmış ve ekonomik ömrünü tamamlayan tüm aksamı yeniledik, modernize ettik. Halk Ekmek Fabrikamızın üretim kapasitesi günlük 60 bin ekmek idi. Yaptığımız modernizasyon ve kurduğumuz ikinci bir ünite sayesinde üretim kapasitemizi iki katına, günlük 120 bin ekmeğe çıkardık. Bu üretim kapasitemizle bölgenin en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Fabrikamızda sağlıklı, güvenli, lezzetli, ağız tadına uygun şekilde ekmek üretimi yapıyorduk. Bu alandaki yeniliklerin takibi neticesinde yaptığımız iyileştirme çalışmaları ile gıda güvenliğini daha da artırdık. Arıza durumlarında üretimin durmaması için gerekli tüm ekip ve ekipman eksiklerini giderdik. Acil ve afet durumlarında bulunduğumuz bölgenin ekmek ihtiyacını karşılayacak şekilde bir üretim kapasitesi oluşturduk. Fabrikamızda eski üretim ünitelerinin revizyonu yapıldı. Yeni kurulan üniteler de en son teknik imkanlara sahip. Fabrikamız tamamen en son teknolojinin tüm imkanlarıyla ekmek üretimine devam ediyor. Taze, sıcak, güvenilir, sağlıklı ve çeşidi bol ekmek çeşitlerimizin üretimi için Halk Ekmek Fabrikamıza 25 milyon liralık bir yatırım yapmış olduk.” şeklinde konuştu

Normal, kepekli, tuzsuz, köy ekmeği, çavdar ekmeği, roll, tost ekmeği ve tahıl ekmeği olmak üzere günlük 8 çeşit ekmek üretimi gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Aşgın; “Ürettiğimiz 8 çeşit ekmeğimizi, 5 aracımızla şehrimizin 45 noktasına dağıtımını sağlıyoruz. Ürettiğimiz ekmeklerimiz, mahallelerimizde, özellikle geçiş güzergâhlarında, yoğunluğun yaşandığı stratejik 45 noktada bulunan büfelerimiz sayesinde hemşehrilerimize ulaşıyor.” ifadelerini kullandı

Çorum geliştiğini ve güzelleştiğini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise; “Geçtiğimiz günlerde hızlı trenin temelini attık. Çorum hem yük taşımacılığında hem de hızlı tren ile birlikte daha da gelişecek. Sanayimiz büyüyecek. Çorum’da üretilen ürünler limanlara, limanlara gelen ham maddeler Çorum’a ulaşacak ve bu sayede Çorum’un sanayisi güçlenmiş olacak. Çorum’un milli geliri daha da artmış olacak.” diye konuştu

Çorum’da güzel işlerin yanında Türkiye’de de ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin adım adım ilerlediğini belirten Kaya;

“İç cepheyi güçlendirmek için ‘Terörsüz Türkiye’ planı kapsamında belli bir aşamaya geldik. Terör örgütü silah bırakacak. Bunu gerçekleşmesi demek Türkiye’nin bölgedeki liderliğini pekiştirmesi demek. Türkiye’nin milyarca lira teröre harcadığı para ülkenin cebinde kalması demek. Bu durum bazı ülkelerin istihbarat örgütlerini rahatsız ediyor. Türkiye üzerinde operasyona başladılar. Önce peygamber efendimizin karikatürünü yaptılar. O gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkeme kararı vardı ve bekledikleri karar çıksaydı karikatürü piyasaya sürerek iki tarafı karşılıklı bir araya getireceklerdi. Bu terörsüz Türkiye’ye yapılan bir komplo idi. Ancak bu komplo tutmadı.” dedi

Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına da değinen Kaya; “Belediyelerde hiçbir parti ayrımı yapmadan operasyonlar devam edecek. AK Partili belediyelere de MHP’li belediyelere de bu konuda taviz verilmiyor.

Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’e itidal çağrısında bulunan Kaya;

“CHP’nin genel başkanı geçtiğimiz gün milleti sokağa davet edecek anlamda sözler söylüyor. Siyasetçilerin itidalli olması gerekir. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanların söylediği sözlerin nereye gideceğini hesap etmesi gerekir. Bu devlet sokakta kurulmadı. Bu devleti, bu millet kurdu. Sahibi de millettir. Bu millet sandıkta kendini yöneteceklerini belirler. Onun için milleti sokağa çağırmak sonu önü alınamaz olaylara, şiddete yol açabilir. Herkesin itidalli olması gerekir. Siz AK Parti karşıtlarını yada kendi seçmenlerinizi sokağa çağırdığınızda içinde radikal örgütler, istihbarat örgütleri sokağa inip toplumu, milleti karşı karşıya getirebilir ve kan dökülmesi dahil bir çok olay meydana gelebilir.” ifadelerini kullandı

Program kapsamında AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da birer konuşma yaparak yeni üretim hattının Çorum ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar Halk Ekmek Fabrikası’nı gezerek, yeni üretim hattı hakkında bilgi aldı.