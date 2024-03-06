Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bu yıl da Ramazan pidesi üretecek. Halk Ekmek’te 270 gram yumurtalı-susamlı pide fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayı boyunca ekmek çeşitlerinin yanı sıra Ramazan pidesi üretimi de yapacak. Vatandaşların bütçelerine uygun şekilde fiyat ayarlaması yapan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 270 gramlık yumurtalı-susamlı pide fiyatını 10 TL olarak belirledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Bu mübarek ayda Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan pidesi üretimi yapılacak. Ramazan ayı süresince ekmek çeşitlerinin yanı sıra Ramazan pidesini de halkımıza ulaştırmış olacağız. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)