Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AHL Park AVM’de düzenlenen ‘Koruyan Geliştiren Sağlık’ temalı etkinlikte kurulan stantlarda karbonmonoksit, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı yaşam ve dijital farkındalık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında “Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı”, “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır”, “Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba”, “Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma”, “Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa”, “Size En Yakın Hekiminiz Aile Hekiminiz” ve “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” başlıkları altında yedi farklı temada stantlar yer aldı.

Sağlık ekipleri, katılımcıların yaşam bulgularını (tansiyon, nabız, kan şekeri) kontrol etti ve tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla karbonmonoksit ölçümü yaptı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, danışmanlık ve tedavi hizmetleri için Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.

Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarını pekiştirmek üzere örnek “sağlıklı tabak” uygulamaları sunuldu. Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi paylaşıldı. Çocuklar ve ebeveynlerine teknoloji bağımlılığı, dijital dünyanın oluşturduğu riskler ve bu risklerden korunma yolları anlatıldı. Müdürlük yetkilileri, etkinliklerin toplumun her yaş grubunda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeye katkı sunduğunu belirtti.

