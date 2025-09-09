Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, ilçelerde sağlık tesislerinde incelemelerine devam ediyor. Prof. Dr. Sinan Zehir’in bu seferki durağı Kargı ilçesi oldu.

Beraberinde Halk Sağlığı Başkan Yardımcı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu, ile birlikte Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesini ve Kargı Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eden Prof. Dr. Sinan Zehir, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette hastanenin acil servisi, poliklinik birimleri ve yapımı planlanan ameliyathanesini gezen Prof. Dr. Sinan Zehir, genel işleyişi değerlendirdi.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirilen birebir görüşmelerde, personelin taleplerini dinleyen ve sağlık hizmeti sunumuna ilişkin gözlemlerini paylaşan Prof. Dr. Sinan Zehir, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayarak Sağlıklı Hayat Merkezlerini tanıttı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde tüm vatandaşların yaş gruplarına uygun kanser taramalarını yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

Ziyaretlerde hastane altyapısının güçlendirilmesi, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, personel planlamasının etkinleştirilmesi ve hasta memnuniyetini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması konularına odaklanıldı.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, “Hasta ve yakınlarının memnuniyeti vazgeçilmezimizdir. Sağlık hizmetleri dinamik, sürekli gelişen ve değişen bir yapıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Hastane ve toplum sağlığı merkezi çalışanlarına özverili emekleri için teşekkür eden Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık hizmetlerinin daha ileri taşınması adına İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli desteğin sürdürüleceğinin söyledi.

