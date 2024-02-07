Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan levent Çöphüseyinoğlu için düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız; “Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile birlikte 31 Mart’ta halkçı belediyeciliği 30 yıl sonra Çorum’a kazandıracağımıza yürekten inanıyorum. Tüm örgütlerimizle 31 Mart seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacağız.” dedi

‘22 YILDIR ÇORUM’U KANDIRIYORLAR’

Konuşmasında iktidara yüklenen Tahtasız, Çorum halkını 22 yıldır kandırdıklarını belirterek; Çorum ili 22 yıldır AK Parti belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor ama 22 yıldır Çorum kandırılıyor. Çorum’a hızlı tren, demiryolu bizim dönemizde gelecek dediler ama 2024 yılı yatırım programına Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesi için 2 bin lira ayrılmış. Bunla bırakın hızlı treni bir kuyu kazamazsınız.

Seçimlerden önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çorum’da ‘havaalanını biz yapacağız’ dedi. Ben de mecliste önerge verdim. Merzifon Havalimanı buraya 60 km uzaklıkta olduğu için havaalanı yatırımından vazgeçilmiş. Yani 2002 yılından bu yana Çorumluları kandırıyorlar. Rize ile Trabzon arası 75 km olmasına rağmen oraya deniz doldurarak 10 katı para harcayarak havaalanı yapıyorsan Çorum’a neden yapılmıyor? Ayrımcılar bunlar. Bizim Osmancık, İskilip yolu neden bitirilmedi? İskilip-Tosya yoluna 25 yıldır neden bir çivi çakılmadı? Bizim Ortaköy yolumuz neden yapılmadı? Mecitözü yolumuz neden yapılmadı? 2018 yılında bir söz verdiler. Acemi Birliği gelecek diye. Nerde? Hikaye. 7 yıldır ihale edilmeyi bekleyen Devlet Hastanesi 7 yıl sonra yapıldı ama ihalenin ardından 75 gün geçmesine rağmen yer teslimi yapılmadı. Polis Moral Eğitim Merkezi ihalesi yapılacak dediler o da yok. Bunları her tarafı yalan oldu. Silmkent Toki’nin 2018 yılında temeli atıldı ama 6 yılda oradaki 730 konuttan sadece 30 tanesi orada oturuyor ve suyu yok, doğalgazı yok. Hükümet yıllardır ülkemizi uçuruma sürüklediği gibi Çorum’u da kandırdı.” şeklinde konuştu